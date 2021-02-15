Тюмень за день: 15 февраля

В ДТП на трассе в Уватском районе погиб 60-летний водитель
Сегодня, 15 февраля, на 389-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Mazda.
Павел Перевалов назначен начальником Главного управления строительства Тюменской области
Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор.
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