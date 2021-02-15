Тюмень за день: 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, на 389-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Mazda.

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru