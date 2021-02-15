Тюмень за день: 15 февраля

18:00 15 февраля 2021
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В ДТП на трассе в Уватском районе погиб 60-летний водитель

Сегодня, 15 февраля, на 389-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Mazda.

Павел Перевалов назначен начальником Главного управления строительства Тюменской области

Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор. 

Тюменцам презентуют фирменный стиль города

Дизайнеры разработали айдентику города: внешний вид уличных указателей, навигаторов, табличек на дома.

Теги: Тюмень за день
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