Тюмень за день: 12 февраля

В ГИБДД рассказали о подробностях аварии на улице Республики, где авто вынесло на остановку
В ДТП пострадали 4 человека.
Полмиллиона выплатят тюменке, поскользнувшейся на тротуаре
Женщина, проходя возле дома № 156 по улице Республики, поскользнулась на тротуаре и упала.
В Тобольском районе возбуждено уголовное по факту гибели на пожаре двух сестер
Трагедия произошла накануне в деревне Вармахли.
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