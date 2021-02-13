Тюмень за день: 12 февраля

18:00 12 февраля 2021
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В ГИБДД рассказали о подробностях аварии на улице Республики, где авто вынесло на остановку

В ДТП пострадали 4 человека.

Полмиллиона выплатят тюменке, поскользнувшейся на тротуаре

Женщина, проходя возле дома № 156 по улице Республики, поскользнулась на тротуаре и упала.

В Тобольском районе возбуждено уголовное по факту гибели на пожаре двух сестер

Трагедия произошла накануне в деревне Вармахли.

Теги: Тюмень за день
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