Тюмень за день: 4 февраля

В тюменском Медгороде появился высокотехнологичный аппарат для радиотерапии онкобольных

Открытие и ввод в эксплуатацию новой системы радиотерапии состоялись в Тюмени сегодня, 4 февраля.

В 2020 году среди регионов УрФО активнее брали ипотеку в Тюменской области

С учетом автономных округов здесь было оформлено 72 тыс. ИЖК на сумму 189,2 млрд рублей.

Российская академия наук одобрила заявку Тюмени на получение звания "Город трудовой доблести"

Окончательное решение примет президент России.