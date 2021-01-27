Тюмень за день: 27 января

В ГИБДД рассказали о самом аварийном дне недели и наиболее опасных участках

В 2020 году в Тюмени произошло 1354 ДТП. В авариях них погибли 36 человек, 1971 человек ранен.

В Тюменской области выросла продовольственная инфляция

Продовольственная инфляция в декабре по сравнению с ноябрем увеличилась на 1,1 п.п., до 5,2%.

Убийца выплатит детям погибшей жительницы Ишима 2 млн рублей

В сентябре 2019 года женщину задушил ее сожитель.