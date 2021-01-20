Тюмень за день: 20 января

В Тюменской области проверили 60 объектов по оказанию социальных услуг
Рабочая группа была создана в связи с пожаром 9 января в нелегальном частном пансионате в поселке Боровском.
В Тюменской области при помощи ЭКО родились 409 детей
С 2015 года процедура ЭКО включена в перечень медицинских услуг, которые финансируются по полису ОМС.
В Тюменской области реструктурированы кредиты на 28 миллиардов рублей
За период пандемии жители Тюменской области направили в банки более 43 тыс. заявлений на реструктуризацию и кредитные каникулы.
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