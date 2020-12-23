Тюмень за день: 23 декабря

Одна из аварий произошла накануне вечером, 22 декабря, в Заводоуковске, другая — сегодня на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе.

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