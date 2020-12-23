Тюмень за день: 23 декабря

18:00 23 декабря 2020
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Школу в районе улиц Зелинского и Менделеева в Тюмени достоят в первой половине 2021 года

Продолжается строительство школы на 1200 учебных мест.

В Тюменской области 166 новых случаев коронавируса

7 548 человек под медицинским наблюдением..

В Тюменской области заведены два уголовных дела по фактам ДТП, в которых погибли дети

Одна из аварий произошла накануне вечером, 22 декабря, в Заводоуковске, другая — сегодня на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе.

Теги: Тюмень за день
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