В Тюмени у маршрутов № 7м и № 7п изменится нумерация

С 1 января 2021 года изменится нумерация маршрутов № 7м "ул. Вересковая — ЖК "Юбилейный" и № 7п "ул. Энтузиастов — ул. П. Артамонова". Порядковый номер маршрута "7м" будет изменен на "41", порядковый номер маршрута "7п" будет обозначен как "7". Об этом сообщает Тюменьгортранс.
Получить информацию о работе пассажирского транспорта общего пользования можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный) или на сайте tgt72.ru.
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