Тюмень за день: 2 декабря

18:10 02 декабря 2020
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В Тюменской области 160 новых случаев коронавируса и три смерти от инфекции

На ИВЛ сегодня находятся 22 пациента.

Губернатор Тюменской области проводит ряд встреч по исполнению поручений президента РФ

Работу по исполнению поручений главы государства в уральских регионах координирует полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Тюмень глазами россиянина и американца можно увидеть на фотовыставке в "Конторе пароходства"

Выставка рассказывает о двух разных мировоззрениях, разных видениях красоты и разных взглядах на один город.

Теги: Тюмень за день
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