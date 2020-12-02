Тюмень за день: 2 декабря

В Тюменской области 160 новых случаев коронавируса и три смерти от инфекции
На ИВЛ сегодня находятся 22 пациента.
Губернатор Тюменской области проводит ряд встреч по исполнению поручений президента РФ
Работу по исполнению поручений главы государства в уральских регионах координирует полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.
Тюмень глазами россиянина и американца можно увидеть на фотовыставке в "Конторе пароходства"
Выставка рассказывает о двух разных мировоззрениях, разных видениях красоты и разных взглядах на один город.
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