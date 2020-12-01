Тюмень за день: 1 декабря

В Тюмени начали устанавливать главные новогодние ели
Всего в городе появятся 47 новогодних елок.
Пациенту ОКБ №2 на операционном столе вернули утраченные из-за инсульта функции
Родственники вовремя заметили нарушение речи, отсутствие движения в конечностях и вызвали скорую помощь.
Галина Шарухо стала одним из добровольцев по тестированию вакцины от коронавируса
650 жителей Тюменской области изъявили желание участвовать в третьей фазе клинических испытаний вакцины "ЭпиВакКорона".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru