Тюмень за день: 1 декабря

18:10 01 декабря 2020
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В Тюмени начали устанавливать главные новогодние ели

Всего в городе появятся 47 новогодних елок.

Пациенту ОКБ №2 на операционном столе вернули утраченные из-за инсульта функции

Родственники вовремя заметили нарушение речи, отсутствие движения в конечностях и вызвали скорую помощь.

Галина Шарухо стала одним из добровольцев по тестированию вакцины от коронавируса

650 жителей Тюменской области изъявили желание участвовать в третьей фазе клинических испытаний вакцины "ЭпиВакКорона".

Теги: Тюмень за день
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