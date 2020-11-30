Тюмень за день: 30 ноября

Владимир Путин 1 декабря посетит Тобольск с рабочим визитом
В Тобольске глава государства проведет совещание по развитию нефте- и газохимической отрасли и побывает на "Запсибнефтехиме".
650 тюменцев решились испытать на себе вакцину от коронавируса
Исследования будут проводиться на базе Тюменского государственного медицинского университета.
Департамент ЖКХ Тюменской области возглавил Мугаммир Галиуллин
С 2014 года до мая 2020 Мугаммир Галиуллин возглавлял компанию "Тюмень Водоканал".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru