Тюмень за день: 30 ноября

18:00 30 ноября 2020
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Владимир Путин 1 декабря посетит Тобольск с рабочим визитом

В Тобольске глава государства проведет совещание по развитию нефте- и газохимической отрасли и побывает на "Запсибнефтехиме".

650 тюменцев решились испытать на себе вакцину от коронавируса

Исследования будут проводиться на базе Тюменского государственного медицинского университета.

Департамент ЖКХ Тюменской области возглавил Мугаммир Галиуллин

С 2014 года до мая 2020 Мугаммир Галиуллин возглавлял компанию "Тюмень Водоканал".

Теги: Тюмень за день
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