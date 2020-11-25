Тюмень за день: 25 ноября

Городские депутаты рассмотрели бюджет Тюмени на 2021 год

31 млрд 863 млн рублей будет направлено на выполнение 19 муниципальных программ в Тюмени.

Тюменские депутаты предложат Госдуме законопроект по профилактике подростковых суицидов

Законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в отношении несовершеннолетних и их семей предусмотрено проведение индивидуальной профилактической работы.

В Тюменской области проходит масштабная проверка работы такси

Инспекторы полка ДПС ГИБДД уже проверили 284 автомобиля, выявили 76 нарушений правил дорожного движения.