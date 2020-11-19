Тюмень за день: 19 ноября

В Тюменской области скончались трое пациентов с коронавирусом

Это мужчины 66 и 57 лет и женщина.

С начала года в регионе установили судьбы 89 пропавших без вести

По итогам 10 месяцев 2020 года количество неразысканных лиц на территории региона по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилось на 4,2% — с 407 до 390.

На пересечении улиц Ленина — Первомайская ограничено движение

Ограничение ввели из-за просадки асфальтобетонного покрытия.