Тюмень за день: 19 ноября

В Тюменской области скончались трое пациентов с коронавирусом
Это мужчины 66 и 57 лет и женщина.
С начала года в регионе установили судьбы 89 пропавших без вести
По итогам 10 месяцев 2020 года количество неразысканных лиц на территории региона по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилось на 4,2% — с 407 до 390.
На пересечении улиц Ленина — Первомайская ограничено движение
Ограничение ввели из-за просадки асфальтобетонного покрытия.
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