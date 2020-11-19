У маршрутов № 42 и 73 добавилась остановка

17:12 19 ноября 2020
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В Тюмени в схему движения  муниципальных маршрутов № 42 "ул. Таллинская — Центральный рынок" и № 73 "ЖДВ — ул. Народная" включена промежуточная остановка  "проезд Майский", расположенная по улице Майский проезд в районе дома №1 по улице Моторостроителей. Об этом сообщает Тюменьгортранс.               

Расписание автобусов можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: Тюменьгортранс
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