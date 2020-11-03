4 ноября тюменские автобусы будут ходить по графику выходного дня

Завтра, 4 ноября, в Тюмени общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья. Об этом сообщает Тюменьгортранс.

Там уточняют, что маршрут № 129 "з-д Медоборудования — с/о Ромашка" работает в обычном режиме, маршрут № 97 "з-д Медоборудования — с/о Искра 2" - не работает.

Уточнить расписание движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".