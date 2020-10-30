Тюмень за день: 30 октября

Тюменцам с когнитивными нарушениями помогают тренировать память и внимание

Занятия в Областном геронтологическом центре для тюменцев с наличием когнитивных нарушений проводятся в онлайн-формате.

В Тюменской области от коронавируса скончались еще четыре человека

За минувшие сутки В Тюменской области выявлено 144 новых пациента с covid-19, всего с начала пандемии 13 249. Из них 8 700 выздоровели, в том числе 79 — за сутки.

Тюменке выплатят 400 тысяч за травму на ледяной горке

Инцидент произошел 6 января 2019 года на территории базы отдыха "Боровое".