Тюмень за день: 22 октября

18:00 22 октября 2020
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В Тюменской области 139 новых случаев коронавируса

Всего на территории региона зафиксировано 12 134 случая заболевания COVID-19.

В Медгороде появился новый компьютерный томограф

Ранее в "Медицинском городе" работало два компьютерных томографа, но с увеличением потока пациентов появилась необходимость в дополнительном оборудовании.

Тюменская область 52-я среди регионов по заболеваемости коронавирусом

Уровень заболеваемости взрослого населения в четыре раза выше, чем среди детей.

Теги: Тюмень за день
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