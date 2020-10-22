Тюмень за день: 22 октября

В Тюменской области 139 новых случаев коронавируса

Всего на территории региона зафиксировано 12 134 случая заболевания COVID-19.

В Медгороде появился новый компьютерный томограф

Ранее в "Медицинском городе" работало два компьютерных томографа, но с увеличением потока пациентов появилась необходимость в дополнительном оборудовании.

Тюменская область 52-я среди регионов по заболеваемости коронавирусом

Уровень заболеваемости взрослого населения в четыре раза выше, чем среди детей.