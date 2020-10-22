Автобусы № 77 и 84 возвращаются к прежним схемам движения

В Тюмени с 22 октября в связи с завершением производственных работ в районе деревни Патрушева и ЖК "Ново-Патрушево" маршруты № 77 и № 84 возвращаются к основным схемам движения.
Расписание автобусов можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.
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