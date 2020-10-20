В Тюмени общественный транспорт переходит на зимнее расписание

В Тюмени с 26 октября прекращается движение садоводческих маршрутов Тюмени и общественный транспорт переходит на зимнее расписание.

Ежегодное закрытие садоводческих маршрутов позволяет усилить работу автобусов на городских маршрутах, сообщает Тюменьгортранс. При этом автобусы № 32, 36, 100, 120, 129, 135, 144, 145, 147, 151, 155, 156 продолжат курсировать ежедневно на протяжении всей зимы. Маршрут № 97 будет работать только по воскресеньям.

Актуальное расписание маршрутов Тюмени можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".