Тюмень за день: 16 октября

18:00 16 октября 2020
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В Тюменской области скончалась 40-летняя женщина с коронавирусом

За весь период пандемии в Тюменской области скончалось 51 пациент с коронавирусом.

Тюменцев предупреждают об ухудшении погоды

По данным Тюменского гидрометцентра, днем 17 октября по городу Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

Директора тюменской фирмы обвиняют в сокрытии от налоговой 84 млн рублей

В Тюмени в суд передано уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "Артех".

Теги: Тюмень за день
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