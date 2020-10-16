Тюмень за день: 16 октября

В Тюменской области скончалась 40-летняя женщина с коронавирусом
За весь период пандемии в Тюменской области скончалось 51 пациент с коронавирусом.
Тюменцев предупреждают об ухудшении погоды
По данным Тюменского гидрометцентра, днем 17 октября по городу Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.
Директора тюменской фирмы обвиняют в сокрытии от налоговой 84 млн рублей
В Тюмени в суд передано уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "Артех".
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