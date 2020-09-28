Тюмень за день: 28 сентября

По факту гибели детей на пожаре в Абатском районе возбуждено уголовное дело
Дети трех и пяти лет находились дома одни и спали.
В Тюменской области скончался 70-летний мужчина с коронавирусом
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 38 пациентов с коронавирусом.
Жительницу Тюменского района обвиняют в истязании дочерей
Мать неоднократно избивала детей за малейшую провинность.
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