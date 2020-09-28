Тюмень за день: 28 сентября

18:00 28 сентября 2020
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По факту гибели детей на пожаре в Абатском районе возбуждено уголовное дело

Дети трех и пяти лет находились дома одни и спали.

В Тюменской области скончался 70-летний мужчина с коронавирусом

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 38 пациентов с коронавирусом.

Жительницу Тюменского района обвиняют в истязании дочерей

Мать неоднократно избивала детей за малейшую провинность.

Теги: Тюмень за день
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