Тюмень за день: 28 сентября

По факту гибели детей на пожаре в Абатском районе возбуждено уголовное дело

Дети трех и пяти лет находились дома одни и спали.

В Тюменской области скончался 70-летний мужчина с коронавирусом

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 38 пациентов с коронавирусом.

Жительницу Тюменского района обвиняют в истязании дочерей

Мать неоднократно избивала детей за малейшую провинность.