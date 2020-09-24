У автобусов № 16, 39, 45 добавятся остановки

09:13 24 сентября 2020
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С 26 сентября в схемы  движения муниципальных  маршрутов регулярных перевозок включаются остановочные пункты:

 — "Многопрофильный центр" (ул. Уездная, 4, в прямом и обратном направлении) для маршрутов  № 16 "ул. Созидателей – Тюменский индустриальный университет" и № 45 "ЖК Звездный городок – ул. Созидателей";

— "жилой район Преображенский" (ул. Александра Протозанова, 4) для маршрутов № 16 "ул. Созидателей – Тюменский индустриальный университет",  № 39 "СК Здоровье – ул. Созидателей" и № 45 "ЖК Звездный городок – ул. Созидателей".

Уточнить расписание автобусов можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы  8-800-250-0722.

Теги: Тюменьгортранс
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