У автобусов № 16, 39, 45 добавятся остановки

С 26 сентября в схемы движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок включаются остановочные пункты:

— "Многопрофильный центр" (ул. Уездная, 4, в прямом и обратном направлении) для маршрутов № 16 "ул. Созидателей – Тюменский индустриальный университет" и № 45 "ЖК Звездный городок – ул. Созидателей";

— "жилой район Преображенский" (ул. Александра Протозанова, 4) для маршрутов № 16 "ул. Созидателей – Тюменский индустриальный университет", № 39 "СК Здоровье – ул. Созидателей" и № 45 "ЖК Звездный городок – ул. Созидателей".

Уточнить расписание автобусов можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.