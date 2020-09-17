Тюмень за день: 17 сентября

В Тюмени заканчивается подготовка к отопительному сезону
Решение о начале такого периода принимается исходя из требований федерального законодательства.
В Тюмени начали прививать детей от гриппа
В Тюменский регион поступила первая партия вакцины от гриппа для детей в количестве 107 580 доз.
С начала года в тюменских автобусах травмировались 33 человека
Сейчас в ходе рейдов сотрудники ГИБДД фиксируют нарушения ПДД водителями, а на конечных остановках оформляют административные материалы по этим нарушениям.
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