Тюмень за день: 17 сентября

В Тюмени заканчивается подготовка к отопительному сезону

Решение о начале такого периода принимается исходя из требований федерального законодательства.

В Тюмени начали прививать детей от гриппа

В Тюменский регион поступила первая партия вакцины от гриппа для детей в количестве 107 580 доз.

С начала года в тюменских автобусах травмировались 33 человека

Сейчас в ходе рейдов сотрудники ГИБДД фиксируют нарушения ПДД водителями, а на конечных остановках оформляют административные материалы по этим нарушениям.