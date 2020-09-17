Тюмень за день: 17 сентября

18:00 17 сентября 2020
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В Тюмени заканчивается подготовка к отопительному сезону

Решение о начале такого периода принимается исходя из требований федерального законодательства.

В Тюмени начали прививать детей от гриппа

В Тюменский регион поступила первая партия вакцины от гриппа для детей в количестве 107 580 доз.

С начала года в тюменских автобусах травмировались 33 человека

Сейчас в ходе рейдов сотрудники ГИБДД фиксируют нарушения ПДД водителями, а на конечных остановках оформляют административные материалы по этим нарушениям.

 

Теги: Тюмень за день
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