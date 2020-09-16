Тюмень за день: 16 сентября

В Тюменской области скончалась 60-летняя женщина с коронавирусом
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 8 574 случаев заболевания COVID-19.
В центре Тюмени изменится схема движения на время забега
Соревнования "Стальной характер" пройдут в это воскресенье, 20 сентября.
На трассе Курган — Тюмень в ДТП пострадали 5 человек
Предварительно, водитель Honda Jazz после сбора грибов попыталась развернуться на трассе, не пропустив "Ладу", двигающуюся в прямом направлении.
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