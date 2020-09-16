Тюмень за день: 16 сентября

В Тюменской области скончалась 60-летняя женщина с коронавирусом

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 8 574 случаев заболевания COVID-19.

В центре Тюмени изменится схема движения на время забега

Соревнования "Стальной характер" пройдут в это воскресенье, 20 сентября.

На трассе Курган — Тюмень в ДТП пострадали 5 человек

Предварительно, водитель Honda Jazz после сбора грибов попыталась развернуться на трассе, не пропустив "Ладу", двигающуюся в прямом направлении.