В центре Тюмени изменится схема движения на время забега

16:10 16 сентября 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени в воскресенье, 20 сентября,  изменятся схемы движения автобусов в связи со спортивным мероприятием "Стальной характер". Общественный транспорт Тюмени будет следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами, сообщает Тюменьгортранс.

В движении транспорта возможны затруднения. С информацией о расписании движения автобусов можно ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).

Теги: забег , Тюменьгортранс
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2020