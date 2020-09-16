В центре Тюмени изменится схема движения на время забега

В Тюмени в воскресенье, 20 сентября, изменятся схемы движения автобусов в связи со спортивным мероприятием "Стальной характер". Общественный транспорт Тюмени будет следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами, сообщает Тюменьгортранс.
В движении транспорта возможны затруднения. С информацией о расписании движения автобусов можно ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).
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