Тюмень за день: 15 сентября

Тюменцев предупреждают о непогоде
По данным Тюменского Гидрометцентра, завтра, 16 сентября, на территории Тюменской области ожидается облачность, дождь, местами сильный ветер.
В Тюменской области привиты от гриппа 122 тысячи человек
Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ планируется привить 60% населения области.
В Тюменской области за сутки 51 случай коронавируса
Всего на территории региона зафиксировано 8 520 случаев COVID-19.
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