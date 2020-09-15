Тюмень за день: 15 сентября

18:00 15 сентября 2020
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Тюменцев предупреждают о непогоде

По данным Тюменского Гидрометцентра, завтра, 16 сентября, на территории Тюменской области ожидается облачность, дождь, местами сильный ветер.

В Тюменской области привиты от гриппа 122 тысячи человек

Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ планируется привить 60% населения области.

В Тюменской области за сутки 51 случай коронавируса

Всего на территории региона зафиксировано 8 520 случаев COVID-19. 

Теги: Тюмень за день
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