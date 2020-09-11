Жителям тюменских сел запретили выпускать своих гусей и уток в водоемы

В Тюменской области зафиксировано несколько очагов птичьего гриппа. В связи с этим в четырех районах Тюменской области: Абатском, Казанском, Сладковском, Бердюжском - установлен карантин. В неблагополучных пунктах у владельцев личных подсобных хозяйств птицу изымают и уничтожают. Выгул птиц на открытых водоемах запрещен.

Сотрудники управления Россельхознадзора систематически проводят рейды в села, чтобы проверить соблюдение ветеринарных правил владельцами птиц. На сегодня они осмотрели более 25 населённых пунктов в Тюменском, Исетском, Казанском, Сладковском, Бердюжском, Абатском районах и выявили нарушения.

Жители Перевалово и Малиновки в Тюменском районе, сел Шорохово, Архангельское, Леваши Исетского района, деревень Малинова и Большое Сладковского района не соблюдают элементарные правила профилактики гриппа птиц в личных подсобных хозяйствах. Выпускают своих гусей и уток на открытые водоёмы, где возможен контакт с дикой водоплавающей птицей, тем самым увеличивая риск заноса вируса гриппа птиц в хозяйство. По выявленным нарушениям возбуждено 3 административных дела в отношении граждан.

Ветеринары призывают население не нарушать правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа. При первых признаках заболевания птицы (отказ от корма, воды; взъерошенность оперения; изменение цвета гребня, бородок, конечностей; нарушение координации движений; неестественная поза; помутнение роговицы глаз и др.), в случаях внезапного массового падежа птицы необходимо немедленно обратиться в Управление ветеринарии Тюменской области по телефону: +7(3452) 258-524, Управление по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам по телефону: +7(3452) 58-52-31.