Тюмень за день: 24 августа

18:00 24 августа 2020
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В Тюменской области 48 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии на территории региона выявлено 7 428 случаев COVID-19.

Тюменцы обсудят благоустройство лесопарка на юго-западе города

Онлайн-встреча по вопросу благоустройства лесного массива в районе "Тюменской слободы" пройдет 10 сентября.

На тюменских трассах выявили самые аварийные участки

9 ДТП произошло на 193-м километре автодороги Курган — Тюмень.

Теги: Тюмень за день
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