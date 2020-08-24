Тюмень за день: 24 августа

В Тюменской области 48 новых случаев коронавируса
Всего с начала пандемии на территории региона выявлено 7 428 случаев COVID-19.
Тюменцы обсудят благоустройство лесопарка на юго-западе города
Онлайн-встреча по вопросу благоустройства лесного массива в районе "Тюменской слободы" пройдет 10 сентября.
На тюменских трассах выявили самые аварийные участки
9 ДТП произошло на 193-м километре автодороги Курган — Тюмень.
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