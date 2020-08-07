Тюмень за день: 6 августа

В Тюменской области скончались двое мужчин с коронавирусом
Оба — с крайне тяжелым течением двухсторонней пневмонии на фоне хронических заболеваний.
В Тюмени проводят проверку по факту гибели мужчины, на которого упали плиты
Погрузчик повело в сторону, и плиты упали на покупателя, находившегося рядом.
На Профсоюзном мосту расширят проезжую часть
Максимально допустимая возможность расширения составляет 70–80 сантиметров в каждом направлении.
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