Тюмень за день: 6 августа

В Тюменской области скончались двое мужчин с коронавирусом

Оба — с крайне тяжелым течением двухсторонней пневмонии на фоне хронических заболеваний.

В Тюмени проводят проверку по факту гибели мужчины, на которого упали плиты

Погрузчик повело в сторону, и плиты упали на покупателя, находившегося рядом.

На Профсоюзном мосту расширят проезжую часть

Максимально допустимая возможность расширения составляет 70–80 сантиметров в каждом направлении.