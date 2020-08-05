Тюмень за день: 4 августа

Руководителя тюменской фирмы подозревают в уклонении от налогов на 79 млн рублей

Руководитель обвиняется по "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В Тюменской области скончалась пациентка с коронавирусом

Скончалась женщина 1964 года рождения с крайне тяжелым течением двухсторонней пневмонии на фоне хронических заболеваний.

В Ново-Патрушево построят детский сад на 320 мест

Второй детский сад в районе ЖК Ново-Патрушево в Тюмени появится в 2021 году.