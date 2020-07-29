Тюмень за день: 29 июля

18:00 29 июля 2020
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Тюменцев предупреждают о неблагоприятных природных явлениях

По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 30 июля, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

Осужден тюменец, по наводке которого совершили разбой в платежном центре

Молодой человек был признан виновным по целому ряду статей — в мошенничестве, бандитизме, разбое, покушении на грабеж и неправомерном завладении государственным регистрационным знаком транспортного средства.

В Тюменской области за сутки 90 случаев COVID-19

Всего на территории региона зафиксировано 5 666 случаев заболевания COVID-19.

Теги: Тюмень за день
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