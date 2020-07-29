Тюмень за день: 29 июля

Тюменцев предупреждают о неблагоприятных природных явлениях
По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 30 июля, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.
Осужден тюменец, по наводке которого совершили разбой в платежном центре
Молодой человек был признан виновным по целому ряду статей — в мошенничестве, бандитизме, разбое, покушении на грабеж и неправомерном завладении государственным регистрационным знаком транспортного средства.
В Тюменской области за сутки 90 случаев COVID-19
Всего на территории региона зафиксировано 5 666 случаев заболевания COVID-19.
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