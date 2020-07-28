Тюмень за день: 28 июля

18:00 28 июля 2020
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На тюменских дорогах 190 камер начали распознавать автомобили

Распознавание происходит с помощью специального программного обеспечения, в котором используется самообучаемая нейронная сеть.

В Тюменской области 92 случая коронавируса за сутки

Всего на территории региона зарегистрировано 5 576 случаев заболевания COVID-19.

Жителя Тюменской области обвиняют в покушении на убийство 16-летнего подростка

20-летний мужчина пришел в дом, где 16-летний подросток находился один.

 

Теги: Тюмень за день
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