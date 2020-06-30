Тюмень за день: 30 июня

18:00 30 июня 2020
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Депутаты гордумы высоко оценили работу администрации Тюмени в 2019 году

На восемнадцатом заседании думы народные избранники заслушали и обсудили отчет главы города.

В Тюменской области 18 случаев заболевания клещевым энцефалитом

Также зафиксировано 17 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

В Тюменской области скончался еще один пациент с коронавирусом

Всего на территории региона зарегистрировано 3 087 случаев COVID-19.

Теги: Тюмень за день
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