Тюмень за день: 30 июня

Депутаты гордумы высоко оценили работу администрации Тюмени в 2019 году
На восемнадцатом заседании думы народные избранники заслушали и обсудили отчет главы города.
В Тюменской области 18 случаев заболевания клещевым энцефалитом
Также зафиксировано 17 случаев заболевания клещевым боррелиозом.
В Тюменской области скончался еще один пациент с коронавирусом
Всего на территории региона зарегистрировано 3 087 случаев COVID-19.
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