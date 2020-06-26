Тюмень за день: 25 июня

18:00 25 июня 2020
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В Тюменской области 49 случаев коронавируса за сутки

Всего на территории региона зафиксировано 2 766 случаев COVID-19.

Проезд между улицами Таллинской и Энергостроителей закроют для транспорта

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки

Тюменские поисковики установили личность летчика, погибшего в Псковской области

Им оказался сержант Андрей Савельевич Марадудин.

Теги: Тюмень за день
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