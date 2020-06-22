Тюмень за день: 22 июня

18:00 22 июня 2020
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В Тюменской области коронавирус выявили еще у 47 человек

Всего на территории региона зарегистрирован 2 621 случай COVID-19.

В Тюменскую область придут заморозки

Местами на почве и в приземном слое вероятны заморозки до 0ºС...–3ºС.

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины на пожаре

Пожар произошел вчера, 21 июня, днем в квартире дома №8 по улице Пермякова.

Теги: Тюмень за день
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