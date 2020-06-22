Тюмень за день: 22 июня

В Тюменской области коронавирус выявили еще у 47 человек
Всего на территории региона зарегистрирован 2 621 случай COVID-19.
В Тюменскую область придут заморозки
Местами на почве и в приземном слое вероятны заморозки до 0ºС...–3ºС.
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины на пожаре
Пожар произошел вчера, 21 июня, днем в квартире дома №8 по улице Пермякова.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru