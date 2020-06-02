Автобусы пойдут в объезд перекрытого участка улицы Дмитрия Менделеева

16:37 02 июня 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени с 3 июня по 15 июля пройдут производственные работы на улице Дмитрия Менделеева на участке от пересечения с улицей Мельникайте до улицы Раушана Абдуллина. Маршруты № 13, 16, 22, 38, 45, 57, 73, 88 будут следовать в объезд перекрытого участка. 

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда. 

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону справочной службы 8-800-250-0722. 

Теги: Тюменьгортранс
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2020