Тюмень за день: 1 июня

С 1 июня у жителей Тюменской области появится возможность самостоятельной записи на первичные приемы к врачам следующих специальностей: терапевт, педиатр, хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог, стоматолог, травматолог-ортопед.

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