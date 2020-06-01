Тюмень за день: 1 июня

18:00 01 июня 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области 23 случая коронавируса за сутки

Всего на территории региона зарегистрирован 1661 случай заболевания COVID-19.

Тюменские поликлиники возобновляют плановый прием

С 1 июня у жителей Тюменской области появится возможность самостоятельной записи на первичные приемы к врачам следующих специальностей: терапевт, педиатр, хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог, стоматолог, травматолог-ортопед.

На улице Холодильной ограничат движение

Там пройдет реконструкция теплосети.

Теги: Тюмень за день
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2020