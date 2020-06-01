Тюмень за день: 1 июня

В Тюменской области 23 случая коронавируса за сутки
Всего на территории региона зарегистрирован 1661 случай заболевания COVID-19.
Тюменские поликлиники возобновляют плановый прием
С 1 июня у жителей Тюменской области появится возможность самостоятельной записи на первичные приемы к врачам следующих специальностей: терапевт, педиатр, хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог, стоматолог, травматолог-ортопед.
На улице Холодильной ограничат движение
Там пройдет реконструкция теплосети.
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