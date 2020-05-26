Автобусы № 44 и № 7п временно меняют маршрут

В Тюмени со 2 по 8 июня на время производственных работ для транспорта будет закрыт участок улицы Михаила Сперанского в районе пересечения с улицей Василия Гольцова. Маршруты № 44, № 7п будут следовать в объезд перекрытого участка, сообщает Тюменьгортранс.

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры могут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.