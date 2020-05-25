Тюмень за день: 25 мая

В Тюмени из окон многоэтажек выпали два ребенка

В Тюмени за выходные из окон квартир, находящихся на вторых этажах, выпали девочки трех и четырех лет.

В Тюмени задержали мошенников, требовавших крупные суммы при замене сантехники

Они приходили к пожилым тюменцам с предложением осмотреть водопроводные трубы.

В Тюменской области 37 новых случаев коронавируса

За весь период на территории региона выявлено 1 448 случаев заболевания COVID-19.