Тюмень за день: 25 мая

В Тюмени из окон многоэтажек выпали два ребенка
В Тюмени за выходные из окон квартир, находящихся на вторых этажах, выпали девочки трех и четырех лет.
В Тюмени задержали мошенников, требовавших крупные суммы при замене сантехники
Они приходили к пожилым тюменцам с предложением осмотреть водопроводные трубы.
В Тюменской области 37 новых случаев коронавируса
За весь период на территории региона выявлено 1 448 случаев заболевания COVID-19.
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