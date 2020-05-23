Тюмень за день: 22 мая

19:05 22 мая 2020
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В Тюменской области COVID-19 выявили еще у 53 человек

Всего на территории региона зафиксировано 1 331 случай заболевания коронавирусом.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет могут получить 30 тыс. тюменских семей

Размер выплаты на каждого ребенка — 5 816 рублей в месяц.

Тюменцы стали реже жаловаться на банки

Потребители финансовых услуг стали меньше жаловаться на банки (снижение на 24%) и некредитные финансовые организации (на 40%).

Теги: Тюмень за день
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