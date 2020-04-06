Тюмень за день: 6 апреля

Тюменцев предупреждают о близящейся непогоде

Тюменским гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение.

Улицы Тюмени будут патрулировать люди в оранжевых жилетах

Ежедневно улицы Тюмени будут патрулировать сотни волонтеров в ярких жилетах. Они будут напоминать тюменцам о ситуациях, в которых допускается покидать квартиру в условиях действующего режима самоизоляции.

Тюменским предпринимателям разрешили удаленно торговать непродовольственными товарами

Владельцы магазинов с непродовольственной группой товаров могут оказывать населению услуги удаленно. При условии соблюдения санэпидрежима и доставки покупок заказчику.