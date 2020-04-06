Тюменцев предупреждают о близящейся непогоде

16:37 06 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

Тюменским гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение.

Во второй половине дня 7 апреля и в течение суток 8 апреля на юге Тюменской области ожидаются местами очень сильные осадки: дождь, мокрый снег, снег, а также порывы ветра до 27 м/с. 

В Тюмени во вторник, 7 апреля, осадки: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, гололедные явления, ветер северный: ночью 7–12 м/с, днем 17–22 м/с. Температура ночью составит 0ºС...–2ºС, днем +1ºС...+3ºС. 

В среду, 8 апреля, ночью осадки в виде снега, днем небольшой снег, ветер северный 17–22 м/с, днем 12–17 м/с. Прогнозируется понижение температуры ночью до –4ºС...–6ºС, днем температура воздуха составит 0ºС...+2ºС, сообщает Единый центр оперативного реагирования города Тюмени.

Теги: штормовое предупреждение
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