Тюмень за день: 25 марта

Ольга Кузнечевских: в Тюменской области ситуация по коронавирусу стабильная

В областной инфекционной больнице на сегодня два больных. У первого состояние стабильно тяжелое, так как много серьезных сопутствующих заболеваний.

Тюменские врачи вернули к жизни девочку после инсульта

Обширное внутримозговое кровоизлияние случилось у Марии в конце января этого года — в 14-летнем возрасте.

В Тюмени сотрудницу службы судебных приставов обвиняют в присвоении 1,5 млн рублей

По версии следствия, в 2015–2016 годах женщина присвоила себе около 1,5 млн рублей из поступавших денег должников.