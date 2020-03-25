Тюмень за день: 25 марта

Ольга Кузнечевских: в Тюменской области ситуация по коронавирусу стабильная
В областной инфекционной больнице на сегодня два больных. У первого состояние стабильно тяжелое, так как много серьезных сопутствующих заболеваний.
Тюменские врачи вернули к жизни девочку после инсульта
Обширное внутримозговое кровоизлияние случилось у Марии в конце января этого года — в 14-летнем возрасте.
В Тюмени сотрудницу службы судебных приставов обвиняют в присвоении 1,5 млн рублей
По версии следствия, в 2015–2016 годах женщина присвоила себе около 1,5 млн рублей из поступавших денег должников.
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