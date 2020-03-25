Тюмень за день: 25 марта

18:00 25 марта 2020
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Ольга Кузнечевских: в Тюменской области ситуация по коронавирусу стабильная

В областной инфекционной больнице на сегодня два больных. У первого состояние стабильно тяжелое, так как много серьезных сопутствующих заболеваний.

Тюменские врачи вернули к жизни девочку после инсульта

Обширное внутримозговое кровоизлияние случилось у Марии в конце января этого года — в 14-летнем возрасте.

В Тюмени сотрудницу службы судебных приставов обвиняют в присвоении 1,5 млн рублей

По версии следствия, в 2015–2016 годах женщина присвоила себе около 1,5 млн рублей из поступавших денег должников.

Теги: Тюмень за день
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