Тюмень за день: 24 марта

В Тюменской области нет новых заболевших коронавирусом
Об этом на онлайн-брифинге 24 марта сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
В Тюмени окончено расследование убийства 30-летней давности
Убийство 38-летнего сварщика из Нижневартовска было совершено в один из вечеров с 29 сентября по 7 октября 1990 года на Привокзальной площади.
В Тюмени собирают идеи по застройке участка набережной
В конкурсе могут участвовать горожане от 18 до 35 лет.
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