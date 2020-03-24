Тюмень за день: 24 марта

18:00 24 марта 2020
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В Тюменской области нет новых заболевших коронавирусом

Об этом на онлайн-брифинге 24 марта сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

В Тюмени окончено расследование убийства 30-летней давности

Убийство 38-летнего сварщика из Нижневартовска было совершено в один из вечеров с 29 сентября по 7 октября 1990 года на Привокзальной площади.

В Тюмени собирают идеи по застройке участка набережной

В конкурсе могут участвовать горожане от 18 до 35 лет.

Теги: Тюмень за день
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