Тюмень за день: 23 марта

На горячую линию поступило более 2 тысяч звонков от тюменцев, вернувшихся из-за рубежа
Самое большое количество звонков — 726 — поступило 20 марта.
Полиция задержала мошенника, который обещал тюменцам компенсации за вклады в 90-е
Пожилым людям обещали компенсации до нескольких миллионов рублей, однако, чтобы их получить, якобы нужно было оплатить пошлину.
Тюменские врачи прооперировали младенца с опухолью, парализовавшей его
Опухоль срослась с нервной тканью, участками, которые отвечают за дыхание, движение и другие жизненно важные функции.
В Тюмени потеплеет до плюс восьми
Существенное потепление синоптики прогнозируют на конец недели.
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