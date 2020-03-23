Тюмень за день: 23 марта

На горячую линию поступило более 2 тысяч звонков от тюменцев, вернувшихся из-за рубежа

Самое большое количество звонков — 726 — поступило 20 марта.

Полиция задержала мошенника, который обещал тюменцам компенсации за вклады в 90-е

Пожилым людям обещали компенсации до нескольких миллионов рублей, однако, чтобы их получить, якобы нужно было оплатить пошлину.

Тюменские врачи прооперировали младенца с опухолью, парализовавшей его

Опухоль срослась с нервной тканью, участками, которые отвечают за дыхание, движение и другие жизненно важные функции.

В Тюмени потеплеет до плюс восьми

Существенное потепление синоптики прогнозируют на конец недели.