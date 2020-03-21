Тюмень за день: 20 марта

Консультационный пункт для одиноких пенсионеров и инвалидов работает в Тюмени

Специалисты окажут содействие в организации доставки на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов.

Технические неисправности, нарушения ПДД и водитель без прав: в Тюмени проверили автобусы

В ГИБДД отмечают, что в массовом порядке водители автобус и маршрутных такси не пристегиваются ремнями безопасности и нарушают правила пользования световыми приборами.

В Тюмени проверят систему оповещения

Проверка централизованных систем оповещения ожидает жителей Тюменской области на следующей неделе.

В Абатском районе охотник случайно застрелил знакомого

Мужчины охотились на диких животных на территории угодий.

Тюменский психиатр: страх — это нормально, но нужно трезво оценивать ситуацию

Главное – понимать, что усиливает ваш страх и постараться минимизировать воздействие негативных факторов ради собственной безопасности.

На улице Первомайской ограничат движение

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут движения.