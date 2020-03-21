Тюмень за день: 20 марта

Консультационный пункт для одиноких пенсионеров и инвалидов работает в Тюмени
Специалисты окажут содействие в организации доставки на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов.
Технические неисправности, нарушения ПДД и водитель без прав: в Тюмени проверили автобусы
В ГИБДД отмечают, что в массовом порядке водители автобус и маршрутных такси не пристегиваются ремнями безопасности и нарушают правила пользования световыми приборами.
В Тюмени проверят систему оповещения
Проверка централизованных систем оповещения ожидает жителей Тюменской области на следующей неделе.
В Абатском районе охотник случайно застрелил знакомого
Мужчины охотились на диких животных на территории угодий.
Тюменский психиатр: страх — это нормально, но нужно трезво оценивать ситуацию
Главное – понимать, что усиливает ваш страх и постараться минимизировать воздействие негативных факторов ради собственной безопасности.
На улице Первомайской ограничат движение
Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут движения.
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