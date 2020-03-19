Тюмень за день: 19 марта

В Тюменской области работает горячая линия для тех, кто вернулся из-за рубежа
Получить четкие инструкции по самоизоляции и прохождению обследования на коронавирус можно по телефону 88002343522.
В Тюмени ищут жертв мошенниц, обманывавших пенсионеров
Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.
С начала года на тюменских дорогах пострадали 77 пешеходов
37 человек были сбиты на пешеходных переходах из-за нарушения водителям правил дорожного движения.
Тюменцам разъясняют, как быть на домашнем карантине
Находиться на карантине значит не выходить из дома весь период карантина — даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор.
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