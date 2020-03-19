Тюмень за день: 19 марта

18:00 19 марта 2020
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В Тюменской области работает горячая линия для тех, кто вернулся из-за рубежа

Получить четкие инструкции по самоизоляции и прохождению обследования на коронавирус можно по телефону 88002343522.

В Тюмени ищут жертв мошенниц, обманывавших пенсионеров

Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

С начала года на тюменских дорогах пострадали 77 пешеходов

37 человек были сбиты на пешеходных переходах из-за нарушения водителям правил дорожного движения.

Тюменцам разъясняют, как быть на домашнем карантине

Находиться на карантине значит не выходить из дома весь период карантина —  даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор.

Теги: Тюмень за день
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