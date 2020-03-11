Тюмень за день: 11 марта

В Тюмени осужден водитель, насмерть сбивший пешехода на скорости 100 км/ч
Инцидент произошел 13 сентября 2019 года в третьем часу ночи.
Историки изучили пенсионную систему Тобольской губернии
Историки Тюменского государственного университета исследовали систему организации пенсионного обеспечения служащих Тобольской губернии в XIX – начале XX веков.
День открытых дверей пройдет в ТИУ
День открытых дверей Тюменского индустриального университета состоится 21 марта во дворце культуры "Нефтяник".
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