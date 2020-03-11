Тюмень за день: 11 марта

18:00 11 марта 2020
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В Тюмени осужден водитель, насмерть сбивший пешехода на скорости 100 км/ч

Инцидент произошел 13 сентября 2019 года в третьем часу ночи.

Историки изучили пенсионную систему Тобольской губернии

Историки Тюменского государственного университета исследовали систему организации пенсионного обеспечения служащих Тобольской губернии в XIX – начале XX веков.

День открытых дверей пройдет в ТИУ

День открытых дверей Тюменского индустриального университета состоится 21 марта во дворце культуры "Нефтяник".

 

Теги: Тюмень за день
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