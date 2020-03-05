Тюмень за день: 5 марта

В Тюмени осужден экс-ректор института культуры

Игорь Шишкин полностью признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 65 тыс. рублей в доход государства.

Сотрудника тюменской колонии обвиняют в покушении на сбыт наркотиков

Он был задержан сотрудниками безопасности УФСИН России по Тюменской области.

Тюменцы могут стать лесными инспекторами

Получить статус общественного лесного инспектора по охране окружающей среды имеет право каждый гражданин старше 18 лет.