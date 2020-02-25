На тоболяка завели уголовное дело за ложный донос на знакомую

12:34 25 февраля 2020
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Фото: pixabay.com

В Тобольске 35-летний местный житель сообщил в полицию о хищении денег, а в итоге сам стал фигурантом уголовного дела. Тоболяк рассказал, что его знакомая похитила 45 тысяч рублей, которые он ей одолжил.

"Между знакомыми произошел конфликт, заявитель посчитал, что деньги ему не отдадут, и обратился в полицию. В свою очередь тоболячка вернула долг в оговоренный срок", — рассказали в пресс-службе МО МВД России "Тобольский".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления". Статья предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Теги: ложный донос
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