Тюмень за день: 21 февраля

В Тюмени более 900 пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем
Основные причины пожаров в областном центре за 2019 год были озвучены на отраслевом совещании департамента безопасности жизнедеятельности города.
23 февраля в заречной части Тюмени частично ограничат движение
Ограничение затронет три улицы.
У тюменских поликлиник меняется график на время праздников
22, 24 февраля и 7, 9 марта поликлиники будут открыты с 9 до 16 часов.
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