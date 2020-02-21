Тюмень за день: 21 февраля

В Тюмени более 900 пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем

Основные причины пожаров в областном центре за 2019 год были озвучены на отраслевом совещании департамента безопасности жизнедеятельности города.

23 февраля в заречной части Тюмени частично ограничат движение

Ограничение затронет три улицы.

У тюменских поликлиник меняется график на время праздников

22, 24 февраля и 7, 9 марта поликлиники будут открыты с 9 до 16 часов.