Тюмень за день: 21 февраля

18:00 21 февраля 2020
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В Тюмени более 900 пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем

Основные причины пожаров в областном центре за 2019 год были озвучены на отраслевом совещании департамента безопасности жизнедеятельности города.

23 февраля в заречной части Тюмени частично ограничат движение

Ограничение затронет три улицы.

У тюменских поликлиник меняется график на время праздников

22, 24 февраля и 7, 9 марта поликлиники будут открыты с 9 до 16 часов.

Теги: Тюмень за день
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